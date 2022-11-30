كل ما تريد معرفته عن ورش ومعامل برنامج الميكاترونكس بجامعة الدلتا

برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس بجامعة الدلتا التكنولوجية، يشمل مجموعة من الورش والمعامل التي تسهم في تأهيل الطالب لسوق العمل، من خلال التدريب على يد أساتذة لديهم الخبرة الكافية في هذا المجال، بحسب ما كشفه الدكتور محمد عزت، رئيس البرنامج لـ«الوطن».

أكد الدكتور محمد عزت، أن البرنامج به العديد من الورش والمعامل والتي تم تصميمها على أحدث النظم التكنولوجية المعاصرة لتتيح للطالب اكتساب المهارات العملية والمرتبطة بتخصص الميكاترونكس.

ورش ومعامل برنامج الميكاترونكس:

ورشة التشغيل غير التقليدى بالحاسب الآلي

تم تصميم الورشة بحيث تتيح للطالب التعلم على ثلاث مراحل وهى: المرحلة الأولى وتهدف إلى تعلم كيفية التعامل مع البرمجيات الخاصة بماكينات CNC من خلال توافر أجهزة كمبيوتر مزودة بالسوفت وير اللازم، المرحلة الثانية وتهدف إلى تدريب الطلاب على ماكينات CNC مصغرة حتى يتم التأكد من إجادة الطالب التعامل مع ماكينات CNC ثم ينتقل الطالب إلى المرحلة الثالثة والتى يتعامل فيها الطالب مع ماكينات CNC على المستوى الصناعى والمشابه للماكينات المستخدمة فى عمليات التشغيل والإنتاج فى الحياة العملية.

معمل الميكاترونيات

يهدف المعمل إلى إكساب الطالب المهارات العملية المختلفة للتعامل مع خطوط الإنتاج المعاصرة والتى تضم أنظمة ميكانيكية لنقل وتخزين والتمييز بين المنتجات المختلفة وكذلك الحساسات الصناعية التى من خلالها يمكن التمييز بين المنتجات المختلفة وكذلك معرفة مكان وجود المنتج وإتخاذ القرار المناسب بناء على المطلوب من خط الإنتاج والذى يتم برمجته من خلال الطالب باستخدام أجهزة PLC، ويتميز المعمل بوجود نماذج منفصلة لمكونات خطوط الإنتاج يتم تدريب الطالب عليها منفصلة، كما يمكن دمج هذه النماذج المنفصلة مع بعضها لتحاكى مصنع مصغر يتم التحكم فيه بطريقة متكاملة.

معمل التحكم الآلي

يتميز المعمل بتدريب الطالب على منظومات التحكم الآلى الكلاسيكية والمعاصرة والتى سيراها الخريج عند تعامله فى مجال الصناعة، حيث يضم المعمل وسائل تدريب على أنظمة التحكم الكلاسيكية والتى تضم كونتاكتورات وريليهات وتايمرات وغيرها وكذلك التدريب على إستخدامها فى عمليات صناعية مثل تحديد مستوى السوائل فى الخزانات وعمليات خلط ورفع درجة حرارة سوائل لدرجة معينة يمكن تحديدها، كما يضم المعمل وحدات لتدريب الطالب على كيفية إكتشاف الأعطال فى منظومات التحكم فى عمليات صناعية وما يترتب على إختيار الطالب من توفير الوقت والمال من عدمه، كما يتوافر بالمعمل وحدات لتدريب الطالب على منظومات التحكم بنظام الحلقة المغلقة (Closed Loop) من خلال متحكمات تناسبية أو تناسبية تكاملية أو تناسبية تكاملية تفاضلية ودراسة آدائها فى منظومات تحكم مختلفة والقدرة على التعامل معها.

معمل التحكم المنطقى المبرمج

تنتشر أجهزة التحكم المنطقى المبرمج PLC فى كثير من الصناعات الحديثة وذلك نظرا لما تتميز به من مميزات كثيرة تجعلها تنتشر فى العديد من الصناعات المتقدمة، وعلى ذلك يضم المعمل أجهزة PLC ماركة سيمنز بأحدث موديل وهى تمثل أكثر الأجهزة انتشارا فى مجال الصناعة وكذلك تدريب الطالب على دمج أجهزة ال PLC فى عمليات مختلفة مثل المصاعد الكهربائية وخطوط الإنتاج وكيفية توصيل الحساسات المختلفة مع أجهزة ال PLC وكيفية التعامل مع إشارات الخرج لأجهزة PLC وتوظيفها مع actuators المختلفة مثل محركات كهربائية أو صمامات نيوماتية وغيرها.

ورشة الدوائر الكهربية والإلكترونية

تم تصميم الورشة بحيث تضم الأجهزة الأساسية لبناء الدوائر المطبوعة يدويا وما يحتاجه الطالب لصيانة معدة كهربائية من عدد وأدوات تمكنه من الفك والتركيب والتعرف على وجود إشارة كهربائية من عدمه، كما تضم الورشة العديد من مصادر القدرة تيار مستمر أو متردد وأجهزة Function Generators وأجهزة الأوسيليسكوب وأجهزة الـ Multimeters والتى يمكن إستخدامها لإختبار المعدات الكهربائية والدوائر الإلكترونية المختلفة لتشخيص الأعطال بها والتمكن من صيانتها.

معمل تكنولوجيا التحكم فى العمليات الصناعية

فى هذا المعمل يتم تدريب الطالب على التحكم فى عمليات صناعية على مستوى أكثر تقدما من خلال التدريب على وحدات مشابهة لمنظومات صناعية وما تضمه من مضخات وحساسات صناعية وأجهزة تحكم وخلافه، كما يضم المعمل أنظمة التحكم بنظام Scada والتى تتيح المراقبة الكاملة للنظام وإمكانية تحديد مكان العطل فى أزمنة قصيرة.

معمل الروبوتات الصناعية

والذى يضم أشكال ونماذج مختلفة من روبوتات وأنظمة روبوتية صناعية، حيث يتيح المعمل للطالب التعرف على مكونات الأنظمة الروبوتية وكيفية برمجتها باستخدام 3 طرق مختلفة من البرمجة وكذلك إمكانية تحديد المسارات المثلى والتى من خلالها يمكن الوصول إلى نقطة الهدف المطلوب الوصول إليها، كما يهدف المعمل إلى إكساب الطالب إمكانية تشخيص الأعطال التى يمكن حدوثها فى الأنظمة الروبوتية المختلفة.