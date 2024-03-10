محافظ مطروح: تقديم 2181 خدمة طبية في قافلة شاملة بمستشفى سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، عن تقديم 2181 خدمة طبية خلال القافلة الطبية الشاملة بمستشفى سيوة المركزي التي تنظمها وزارة الصحة والسكان، وانتهت فعالياتها اليوم، ضمن مبادرة رئيس الوزراء لتحسين الخصائص السكانية من أجل التنمية والتي استمرت 3 ثلاثة أيام.

تقديم 781 خدمة طبية

وقال محافظ مطروح، اليوم، إنه جرى تقديم 781 خدمة طبية خلال اليوم الثالث لأعمال القافلة الطبية الشاملة المقامة بمستشفى سيوة المركزي.

كشوفات وعلاج بالمجان

وأكد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة تأتي بتوجيهات ورعاية وزير الصحة والسكان واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ومتابعة الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة للسكان بمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الصحية والتمريض بالوزارة، وجرى توقيع الكشف الطبي على 298 منتفعا ومنتفعة ليصبح إجمالي الثلاث أيام 883 حالة وصرف العلاج بالمجان، وسجلت عيادة الباطنة 55 حالة في اليوم الثالث من القافلة، وعيادة الجراحة 28 حالة وعيادة الأطفال 81 حالة وعيادة النساء 16 حالة وعيادة المسالك 28 حالة، وعيادة العظام 24 حالة، وعيادة الجلدية 23 حالة، وعيادة تنظيم الأسرة 17 حالة وعيادة الأسنان 16 حالة.

111 فحصا معمليا

وأوضح وكيل صحة مطروح، أنه جرى تقديم خدمات الفحوصات المعملية الطبية، منها 111 فحصا معمليا وخدمات الأشعة لعدد 24 منتفعا، وتم عقد ندوات تثقيفية وتقديم خدمات التثقيف الصحي لعدد 114 منتفعا، وملئ استبيان المبادرة الرئاسية للكشف عن الأورام السرطانية لـ40 منتفعا.

وكشف الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بمديرية الصحة بمطروح، أنه جرى تحويل 8 حالات لمستشفى سيوة المركزي لاستكمال العلاج، كما جرى تقديم خدمات مبادرات رئيس الجمهورية لعدد 55 منتفعا، وفحص 139 طالبا بعيادة شباب المراهقين ومقرها مركز شباب سيوة بمشاركة المجلس القومي للسكان، ليصبح إجمالي الطلبة المستفيدين خلال الثلاثة أيام 343 طالبا.