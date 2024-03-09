وكيل «صحة مطروح» يراجع العمل بوحدة حي الشروق ويحيل المقصرين للتحقيق

قاد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، تفتيشا على وحدة صحة أسرة الكيلو 7 بحي الشروق التابعة لإدارة مطروح الصحية، لمتابعة سير العمل، والانضباط الإداري، والتأكد من وجود فرق العمل في أماكن تواجدها، وتوافر أدوية الطوارئ والطعوم.

وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية لكافة المنشآت الصحية، للتأكد من انتظام سير العمل، والاطمئنان على مدى جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن، تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بحضور الدكتور شادي شاهين وأسامة محمد طارق عسل، عضوي التفتيش المالي والإداري.

مراجعة الأدوية وألبان الأطفال

وتابع وكيل وزارة الصحة العمل بالوحدة، حيث تواجدت طبيبة الوحدة وفريق التمريض وكافة العاملين بها، وراجع مؤشرات التردد على الوحدة على مدار اليوم، حيث قام الطبيب بالكشف على 108 حالات من الأهالي المترددين على الوحدة، بالإضافة إلى العمل بالملفات العائلية، وجرى صرف الأدوية اللازمة لهم، ومراجعة الصيدلية، والتأكد من توافر الأدوية وألبان الأطفال للمرحلتين.

مراجعة عيادة الطوارئ

وجرى المرور على العيادات الطبية بالوحدة، وعيادة الطوارئ وعيادة طب الأسرة ورعاية الأمومة والطفولة والأسنان والمعمل والصيدلية، وملفات طب الأسرة، وأوصى وكيل وزارة الصحة بمطروح بتوفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية.

إحالة المقصرين للتحقيق

ووجه وكيل وزارة الصحة بإحالة المتغيبين والمقصرين في العمل دون عذر للتحقيق بديوان عام المديرية، وقام بمراجعة عيادة تنظيم الأسرة، والاطلاع على السجلات الخاصة بالعمل، مؤكدا على القائمين بالعمل في العيادات، بالاهتمام والتركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول، مثل اللولب، الذي يعتبر وسيلة آمنة والأكثر فاعلية والأطول مفعولا، بالإضافة إلى كونه وسيلة غير هرمونية.

ووجه وكيل وزارة الصحة مديرة الإدارة الصحية الدكتورة ريهام رفعت، بمراجعة أعمال الإضاءة بالوحدة بالتنسيق مع الإدارة الهندسية بالمديرية وكذلك اتخاذ خطوات إيجابية نحو الاستفادة بالقوة البشرية الزائدة من مختلف الكوادر وبصفة عاجلة، كما وجه بعمل فصل بين معمل الطفيليات وعينات الدم.