كاتبة صحفية ترصد تنوع وتفرد دراما رمضان 2024: تضم محتوى مخصص للأطفال

قالت ضحى محمد الصحفية بقسم الفن بجريدة «الوطن» إنّ مسلسل مليحة الذي سيعرض في دراما رمضان 2024 من المسلسلات الفلسطينية وهو أول إنتاج للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يتناول أوضاع الأشقاء في فلسطين بالتعاون مع شركات أخرى.

نيللي كريم عادت هذا العام بعمل كوميدي مختلف

وأضافت ضحى محمد، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي: «مسلسل مليحة عبارة عن 15 حلقة، بطولة دياب والفنانة ميرفت أمين بمشاركة عدد من الفنانين الفلسطينيين»، موضحة أنَّ نيللي كريم عادت هذا العام بعمل كوميدي مختلف عن مسلسل عملة نادرة، ولا يمكن أن نغفل أن المخرجة كاملة أبو ذكري جعلتها تخرج وجهها الكوميدي الجميل».

وأشارت إلى أنَّ دراما رمضان ستشهد أكثر من مسلسل أطفال، مثل «الجزء الثالث من يحيى وكنوز، وسر المسجد، ونورا»، مشيرةً إلى أن هذه المسلسلات تعلم الأطفال القيم والأخلاقيات.

الشركة المتحدة تشارك في إنتاج 20 مسلسلا مختلفا

وشرحت الصحفية بجريدة «الوطن» أنّ موسم دراما رمضان سكون ثريًا ومتنوعًا في الأعمال الفنية الاجتماعية والتشويقية والتاريخية وحتى الأطفال... وغيرها، موضحةً أنَّ «الشركة المتحدة تشارك في إنتاج 20 مسلسلا مختلفا، ويعتبر مسلسل الحشاشين من أقوى وأضخم الإنتاجات في الدراما المصرية وهو من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز ويتعاون مع المؤلف عبدالرحيم كمال ومن إخراج بيتر ميمي».

وتابعت الكاتبة الصحفية: «مسلسل الحشاشين يقدم شخصية حسن الصباح الذي قاد أخطر جماعة قتالية في التاريخ، وسيعرض المسلسل الأحداث على نحو تاريخي مبسط، فالدراما من المهم أن تتسم بعنصري التشويق والتسلية وأن يكون هناك جزءً تاريخيا بشكل مبسط وسلس حتى يستقبل الجمهور الرسائل التي يريد هذا العمل الفني إيصالها».

عودة يحيى الفخراني لسباق دراما رمضان

واستكملت أنّ الفنان القدير يحيي الفخراني سيعود إلى دراما رمضان هذا العام بمسلسل عتبات البهجة مع المخرج مجدي أبو عميرة الذي يعتبر أحد أعمدة الدراما المصرية، مشيرة إلى أنَّ يحيى الفخراني سيجسد شخصية يوتيوبر بطريقة مختلفة، وهذا أمر جديد ننتظره جميعا هذا العام.

وتابعت أنَّ الفنان خالد النبوي سينافس في سباق مسلسلات رمضان بمسلسل إمبراطورية ميم الذي يعيد تقديم رواية الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس، وسبق أن قدمتها الفنانة الراحلة فاتن حمامة في فيلم أنتج عام 1972، مشيرة إلى أنَّ الفنانة حلا شيحة ستعود إلى الدراما هذا العام من خلال مسلسل إمبراطورية ميم بمشاركة 6 أطفال والفنان الشاب نور النبوي، وسيقدم معالجة مناسبة على نحو معاصر.