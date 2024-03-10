من صيد العقارب إلى جودر.. الأصوات النسائية حاضرة في تترات مسلسلات رمضان

تحظى تترات مسلسلات رمضان 2024 باهتمام كبير من صناع الدراما، وهو ما يتضح بعد الكشف عن تترات المسلسلات قبل ساعات قليلة من انطلاق موسم الدراما الرمضانية، وفي الوقت الذي حصل فيه نجوم الغناء الشعبي والمهرجانات على نصيب الأسد من تترات مسلسلات رمضان، كانت الأصوات النسائية حاضرة بقوة، خلال عدد من التترات أو الأغاني الدعائية.

من أبرز الأصوات النسائية في موسم الدراما الرمضانية 2024، الفنانة نوال الكويتية، والتي تقوم بغناء تتر مسلسل صيد العقارب، بطولة غادة عبد الرازق، وهي أغنية باسم «كنا واحد» من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

وبرغم أن نوال الكويتية قدمت عددًا كبيرًا من أغاني تترات مسلسلات خليجية، فأنها المرة الأولى التي تقوم فيها بالغناء باللهجة المصرية، في تتر مسسلسل رمضاني.

تتر مسلسل صيد العقارب غناء نوال الكويتية في رمضان 2024

وبعد النجاح الكبير الذي حققته الفنانة السورية لينا شاماميان، بأغنية «هنعيش ونشوف» من مسلسل «إلا أنا»، تكرر تجربة في موسم الدراما الرمضانية 2024 من خلال غناء تتر مسلسل جودر، بطولة الفنان ياسر جلال، والذي ينتمي لعالم ألف ليلة وليلة المملوء بالخيال والفنتازيا.

وكشفت الفنانة السورية خلال مداخلة في برنامج «التاسعة» الذي تقدمه الإعلامية شافكي المنيري، على شاشة الفضائية المصريّة، أن أغنية المسلسل ستكون مختلفة، وستؤديها بطبقات صوتية تشبه العالم الذي تدور فيه الأحداث.

بينما شوّقت الفنانة نوال جمهورها؛ لتواجدها في موسم الدراما الرمضانية، بشرها صورًا من داخل استديو تسجيل خلال الساعات الماضية، حيث كانت تتواجد مع الفنانة نيللي كريم؛ لتسجيل أغنية مسلسل فراولة المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024.