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دراما المتحدة

ناقد فني: مسلسلات رمضان 2024 على «dmc» جيدة ومتنوعة

كتب:

عمرو هلال
05:04 م | السبت 09 مارس 2024
دي أم سي

دي أم سي

أكد الناقد الفني عبدالله غلوش، أنه سيتم عرض 7 مسلسلات جيدة ومتنوعة على شاشة «دي أم سي» في شهر رمضان، من بينها 4 أعمال مكونة من 15 حلقة و3 عبارة عن 30 حلقة.

 تنوع كبير في المسلسلات 

وأوضح «غلوش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية شيرين عفت، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن معظم هذه المسلسلات حصرية فقط على شاشة «دي أم سي»، منوهًا بأن هناك تنوعا كبيرا في المسلسلات التي تعرض على القناة، وهناك مسلسل مأخوذ من نص أدبي وهو «عتبات البهجة» وآخر كوميدي «بابا جه» ومسلسل تاريخي «الحشاشين»، واجتماعي «إمبراطورية ميم» و«صدفة»، مشددًا على أنه يتم عرض في النصف الثاني من رمضان مسلسلات «بدون سابق إنذار» و«فراولة».

 7 مسلسلات على «دي أم سي» في رمضان

وأشار إلى أن التنوع هذا الموسم أيضًا في شركات الإنتاج بالتعاون مع الشركة «المتحدة»، منوهًا بأن الـ7 مسلسلات لمخرجين كبار.

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