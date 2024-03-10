تترات مسلسلات رمضان 2024.. بصمة واضحة لنجوم الغناء الشعبي

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق السباق الرمضاني 2024، ويشهد الموسم الحالي مشاركة نجوم الغناء الشعبي في تترات مسلسلات رمضان، إذ تعود الجمهور على أصواتهم.

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلاميّة، على أن يكون لنجوم الغناء الشعبي، بصمة واضحة في تترات مسلسلات رمضان.

- المطرب أحمد شيبة في مسلسل «حق عرب»

يغني المطرب أحمد شيبة، تتر مسلسل «حق عرب» بطولة أحمد العوضي، والمقرر عرضه حصريًا على قناة «ON» في رمضان 2024، ومنصة «Watch it».

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي أكشن تشويقي، في رحلة الصراع بين الخير والشر، خلال 30 حلقة مليئة بالصراعات ويتخللها جوانب إنسانية.

- رضا البحراوي في مسلسل «محارب»

يغني المطرب رضا البحراوي، تتر مسلسل «محارب» بطولة حسن الرداد، والأغنية من كلمات عمرو قطب، وألحان حسين زكريا، وتوزيع نوار البحيري.

مسلسل محارب من بطولة حسن الرداد، منة فضالي، عفاف شعيب، ماجد المصري، أحمد زاهر، ناهد السباعي، كريم العمري، سماء إبراهيم، عابد عناني، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد سيد بشير.

- عبد الباسط حمودة يقدم تتر مسلسل المعلم

يغني المطرب عبد الباسط حمودة، تتر مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في دراما رمضان 2024.