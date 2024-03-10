«التموين» تعدّل مواعيد عمل المخابز في رمضان.. اعرف التفاصيل

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، قرارا لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، بتعديل مواعيد عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان، لمراعاة ظروف كل منطقة ونوعية المستفيدين بها وفق عدة معايير بالتنسيق مع شركة تطبيقات الكروت الذكية سمارت.

قرار جديد بتعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان

وشمل قرار وزير التموين، تعديل مواعيد عمل المخابز في رمضان، على أن يتم اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة لتبدأ عملها من الساعة 6.30 صباحا، في حين أنّ باقي المخابز البلدية تبدأ عملها من الساعة 8 صباحا.

كما شمل قرار الوزير اختيار بعض المخابز البلدية ذات الحصص الكبيرة للعمل فترة مسائية بعد الإفطار.

وقالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنّه ولأول مرة يتم إصدار قرارا بشأن عمل بعض المخابز الكبرى في رمضان الساعة 6.30 صباحا من أجل خدمة المواطنين حاملي البطاقات التموينية في المناطق السكنية الكبرى.

وكان الدكتور علي المصيلحي، أقر مواعيد عمل المخابز في رمضان، على أن تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، مع مد العمل بالمخابز في المناطق الكبرى حتى 9 مساء، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر، في حين جاء قرار الوزير اليوم بالسماح للمخابز الكبرى بدء العمل في الساعة 6.30 صباحا بدلا من الساعة 8 صباحا.