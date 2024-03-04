تأكيدا لـ«الوطن».. «التموين» تعلن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

تأكيدا لانفراد «الوطن» بنشر مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024 والتي تضمنت مواعيد جديدة للمخابز على مستوى الجمهورية بمناسبة الشهر الكريم، وزعت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات جديدة على مديريات التموين بمستوى المحافظات بشأن تطبيق المواعيد الجديدة بدءا من أول يوم رمضان.

مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024

وتضمنت مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، المواعيد التي نشرتها «الوطن» أمس، والتي تبدأ من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 5 مساء، مع مد العمل بالمخابز في المناطق الكبرى حتى 9 مساء، تيسيرا على المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من الخبز بسهولة ويسر.

تعليمات وزارة التموين بشأن مواعيد عمل المخابز

- الإعلان عن المواعيد الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

- السماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية بالعمل من الساعة 8 صباحا وحتى الساعة الخامسة مساء.

- يسمح لبعض المخابز المستثناة بالعمل خلال الفترة المسانية وحتى الساعة 9 مساء بناء على خطة المديرية وطلبات المخابز، على أن تتولى كل مديرية تنظيم مواعيد عمل المخابز طبقا لظروف كل منطقة، بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار.

- تكثيف الرقابة والمتابعة على المخابز البلدية والتأكد من استلامها للدقيق التمويني 8205% من المطاحن التموينية والتأكد من مطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة متابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المديرية.

- تكثيف الرقابة والمتابعة من الجهات الرقابية التابعة للمديرية على توافر وأسعار وجودة كافة السلع وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وكذا فروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين ومشروع جمعيتي.

- متابعة إقامة معارض السلع الغذائية (معارض وشوادر أهلا رمضان) وتوفير السلع بالجودة المطلوبة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلى بهذه المعارض.

- متابعة وفرة المعروض من السلع التموينية من خلال شركتي الجملة والبدالين التموينيين ومشروع جمعیتي وصرفها للمواطنين بموجب البطاقات التموينية .

- الرقابة والمتابعة المستمرة على توافر أسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية بجميع أنواعها بمحطات خدمة السيارات.

- تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية واخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة استقرارالحالة التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لازالة أسبابها.

- إخطار الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بتقرير عن الحالة التموينية بدائرة المديرية قبل حلول شهررمضان، مبينا فيه استعدادات المديرية لاستقبال الشهر.