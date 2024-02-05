بطاقات تموينية مستجدة لهذه الفئات.. وزارة التموين تكشف التفاصيل

أكثر من 568 ألف بطاقة تموينية مستجدة وفرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، في إطار جهودها في التوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، كما عملت على توفير أكثر من 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية بمبلغ 36.1 مليار جنيه خلال عام 2023، انطلاقا من دورها الخدمي وتلبية احتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية.

تفاصيل البطاقات التموينية المستجدة

تقدم «الوطن» في التقرير التالي، تفاصيل البطاقات التموينية المستجدة، وفق تقرير رسمي لوزارة التموين وهي كالآتي:

- استخراج عدد 568.911 بطاقة تموينية مستجدة

- البطاقات لعدد من الفئات، وهي:

* محدودي الدخل

* أصحاب المعاش المنخفض

* الأسر الأكثر احتياجا

* المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة

* العمالة غير المنتظمة

* الأرامل

* المطلقات

وأشارت وزارة التموين إلى إضافة مواليد للفئات الآتية:

* أصحاب مستحقي معاش تكافل وكرامة

* مستحقي معاش التضامن الاجتماعي

* أبناء الشهداء وزوجة الشهيد

* أبناء الأسر البديلة على ألا تزيد البطاقة عن أربعة أفراد

خدمات وزارة التموين:

* الاستمرار في تقديم الخبز البلدي المدعم على البطاقات التموينية بما يقارب 250 إلى 270 مليون رغيف/ يوم.

* تنفيذمشروع السيارات والمنافذ المتنقلة لتوفير السلع الغذائية بالسعر والجودة المناسبة.

* أتاح المشروع توفير سيارات متنقلة للخريجين من الشباب والفتيات.

* تطوير 110 مكتب سجل تجاري حتى عام 2023 لرفع كفاءة مستوى الخدمات.

* ربط كافة مكاتب السجل مع البنوك لتحقيق الشمول المالي المستهدف.