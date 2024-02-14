إضافة مواليد جدد.. قرار تصدره وزارة التموين قريبا

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة التموين ستصدر قريبا قرارا بـ إضافة مواليد جدد، لتكون هذه الإضافة هي الأولى للمواليد الجدد في عام 2024.

إضافة مواليد على بطاقة التموين.. قرار وزارة التموين في 2024

وقالت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، إن فتح باب إضافة مواليد على بطاقة التموين 2024، سوف تضع له وزارة التموين، ضوابط جديدة، لافتة إلى أنه متوقع صدور القرار خلال شهر يوليو المقبل، بعد إدراج وإقرار ميزانية جديدة لهذا البند ليتم إضافتها على موازنة الدعم التمويني، من أجل زيادة مخصصات الدعم التمويني، وزيادة حصة السلع والخبز المقررة للأسرة.

وأشارت المصادر إلى أنه وفقا لموازنة الدعم التمويني الجديدة 2024، فستكون آلية إضافة مواليد جدد، لبطاقة التموين، يتوافق مع منظومة التحول الرقمي بوزارة التموين، ما يسهل الأمور كثيرا على المواطنين، ويوفر الوقت والجهد.

ضوابط جديدة لإضافة مواليد لبطاقة التموين.. حددتها وزارة التموين

«الوطن» بدورها تستعرض في التقرير التالي، ضوابط وشروط وآليات إضافة مواليد جدد،على بطاقة التموين، من أجل زيادة مخصصات الدعم التمويني وزيادة حصة السلع والخبز المقررة للأسرة التي تأتي على النحو التالي:

- يستحق كل فرد مدرج على بطاقة التموين على 5 أرغفة يوميا من العيش البلدي بسعر 5 قروش.

- كما يستحق كل فرد مقيد على البطاقة 50 جنيها شهريا يتم صرفها في صورة سلع تموينية مدعمة من قائمة السلع المتوافرة لدى منافذ البقالين حتى الفرد الرابع فقط.

- يستحق الفرد الخامس والسادس على البطاقة 25 جنيها فقط يتم صرفها في صورة سلع مدعمة.