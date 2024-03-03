مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024.. بشرى سارة للمواطنين

كشفت مصادر في وزارة التموين، مواعيد عمل المخابز في شهر رمضان 2024، والتي أقرها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، للتطبيق الفعلي بدءًا من الأسبوع المقبل وتحديدًا منذ اليوم الأول لشهر رمضان، والذي يحل موعده 11 مارس.

عمل المخابز في رمضان 2024

قالت المصادر، لـ«الوطن»، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أقرت تعليمات ومواعيد جديدة مدرج بها عدة تسهيلات للمواطنين بشأن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، مُعلنة عددا من التعليمات المهمة لجميع المديريات بشأن طبيعة عمل المخابز خلال الشهر الكريم، وستكون كالتالي:

- جميع المخابز يبدأ العمل بها منذ 8 صباحا وحتى 5 مساء.

- كبرى المخابز على مستوى الجمهورية ونسبتها 10% سيجرى مد العمل بها 4 ساعات إضافية حتى 9 مساء، أي أن مواعيد العمل بها من 8 صباحا وحتى 9 مساء.

تعليمات بشأن إنتاج رغيف العيش في رمضان

وأكدت المصادر، أن هناك عدة تعليمات شملها قرار الدكتور علي المصيلحي بشأن مواعيد عمل المخابز في رمضان 2024، وشملت على التالي:

- كتابة مواعيد العمل الجديدة بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

- تنظم كل مديرية عمل المخابز طبقاً لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم وبعد الإفطار للمواطنين.

- تحديد المخابز التي سيتم الموافقة على العمل بها حتى 9 مساء والتي تخدم المناطق الكبرى ذات الكثافة السكانية العالية.