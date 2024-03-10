دعاء آخر يوم من شعبان.. وداعا لشهر الفضائل واستقبالا لأيام الرحمة

مع حلول شهر رمضان يبدأ المسلمون في كل مكان بالتجهيز لاستقبال شهر الرحمة والمغفرة، ويحرص الكثير من الناس على توديع شهر شعبان بأفضل الأعمال، وهي الدعاء إلى الله تعالى، راجين من الله المغفرة والرحمة.

دعاء آخر يوم من شعبان

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها الشخصية دعاء آخر يوم من شعبان، موضحة أنه في حال إذا كان اليوم هو المتمم لشهر شعبان، فيستحب ترديد: «اللهم إن كان هذا آخر يوم من شعبان فنسألك اللهم بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد.. نسألك اللهم أن تنظر إلينا نظرة رضا لا نشقى بعدها أبدًا.. اللهم فاعف عنا فيه واغفر لنا وارزقنا حسن الطاعة في رمضان وأخرجنا من رمضان مغفور لنا متقبل منا أعمالنا وارزقنا الحمد على كل نعمك علينا والرضا بما قسمته لنا وارزقنا اللهم شفاعة سيد الخلق واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدًا وارزقنا الفردوس الأعلى جوار سيد الخلق وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم يوم أن نلقاكوآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».

أدعية مستحبة في آخر يوم من شعبان

وأضافت الإفتاء أن هناك عدد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في دعاء آخر يوم من شعبان، منها:

- اللهم زِدنا من بركاتك وعطاياك وهباتك، زِد إيماننا ويقيننا، زِد طاعاتنا وقرباتنا، زِد تقوانا وخشيتنا، زِد حبَّنا لك وتعلُّقنا بك، زِد في قربنا منك وأَنسنا بك كل شقاء، زِد في انشغالنا بك أنت وحدك يا أرحم الراحمين.

- اللهم بحق أنك أنت الله لا إله إلا أنت نسألك أن تجيرنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل، ونسألك بحق وجهك الكريم أن تدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.

-اللهم أعنَّا بنعمتك على حسن عبادتك، نعوذ بك يا الله من كفر النعمة ومن سوء استقبالها أو استعمالها يا رب العالمين.

-اللهم أرنا نعمك علينا واجعلنا من الحامدين الشاكرين وألهمنا الثناء بها عليك يا رب العالمين.