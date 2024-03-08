 دعاء آخر جمعة في شهر شعبان.. ردده حتى يطمئن قلبك

يُعد الدعاء في شهر شعبان وسيلة للتواصل مع الله والتضرع إليه بالطلب والتوسل، ويُمكن لكل فرد أن يدعو بما يكون في قلبه ويسأل الله تعالى ما يرغب، ولذلك يتساءل الكثيرين عن دعاء آخر جمعة في شعبان.

دعاء آخر جمعة في شعبان

وحول دعاء آخر جمعة في شعبان، أكدت دار الإفتاء المصرية أن من الصيغ التي يجوز للمسلم ترديدها في شهر شعبان كالتالي: «اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي، وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ، فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ: ﴿يَمْحُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾، إِلَهِي بِالتَّجَلِّي الْأَعْظَمِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ الْمُكَرَّمِ، الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ تَكْشِفَ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا نَعْلَمُ وَمَا لَا نَعْلَمُ وَمَا أَنْتَ بِهِ أَعْلَمُ، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ».

أدعية في شهر شعبان

وبخصوص دعاء آخر جمعة في شعبان، فإنه يمكن للعبد أن يردد عدد من الأدعية في نهاية الشهر الكريم ومنها

اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَعْبَانَ، وَبَلِّغْنَا رَمَضَانَ.

«اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان، والسلامة والإسلام، والتوفيق لما تحب وترضى»

«اللهم صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ، وَارْزُقْنَا فِيهِ الرَّحْمَةَ وَالسَّعَادَةَ، وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ تُولِيتَ وَوَفَّقْتَ، وَخَذْ بِيَدِكَ الْمَسَاكِينَ مِنْ عِبَادِكَ الْيَتَامَى، وَأَنْصُرْهُمْ عَلَى مَنْ ظَلَمَهُمْ، وَارْفَعْ ظُلْمَ كُلِّ مُضْطَهْدٍ».