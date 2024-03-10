تراجع جديد في أسعار الذهب بمحلات الصاغة الآن

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 في محلات الصاغة، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة والشعبة العامة للذهب، و«جولد بيليون».

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بتعاملات الصباح، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3160 جنيها مقارنة بـ3170 جنيها، وهو ما جاء عقب انهيار الدولار في السوق الموازية.

وسجل جرام الذهب عيار 24 قيمة 3611 جنيها، وجرام الذهب عيار 18 قيمة 2709 جنيها، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 قيمة 2107 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 25 ألفا و280 جنيها.