الفرق بين الاستثمار في الذهب والفضة.. أيهما أفضل؟

يحظى الذهب بشعبية كبيرة للاستثمار في الوقت الحالي بين جميع فئات المصريين، ولكن مؤخرًا ظهرت الفضة بشكل كاتجاه استثماري ووعاء ادخاري لحفظ قيمة المال، لتميزها بانخفاض أسعارها مقارنة بالمعدن الأصفر، لكن السؤال الأكثر إلحاحًا أيهما أفضل؟

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، إنه من الجيد أن يقوم المواطن بتنويع مصادر استثماراته في المحافظ الاستثمارية الخاصة به، بين الفضة والذهب، خاصة في ظل الوضع الحالي وتقلبات أسعار المعادن.

وأضافت «جولد بيليون» في تقرير لها، أن الفضة لها العديد من المميزات التي تجعلها خيارًا جيدًا للراغبين في الاستثمار، أو حفظ قيمة المال، فمهما كانت ميزانية الشخص يستطيع شراء الفضة، خاصة وأن ثمنها أقل بكثير من الذهب.

الفرق بين الذهب والفضة

وأشارت إلى أن الفضة متواجدة ومتوفرة في السوق المصري بأوزان وـشكال مختلفة، تناسب كل الفئات والأذواق، كما أن أسعارها ثابتة للبيع والشراء، وغير متحركة بشكل لحظي مثل الذهب، مع إمكانية بيعها في أي وقت.

ويعتبر الفارق بين الاستثمار في السبائك الذهبية أو الفضية، يعتمد بالأساس على المبلغ الذي يريد المواطن استثماره أو الادخار فيه، إذ أنّ سعر السبيكة الفضة أقل بكثير من نفس الوزن للسبيكة الذهبية.