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دراما المتحدة

أكاديمية الشرطة تنظم ورش عمل عن دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة

كتب:

محمد بركات
12:37 م | الأحد 10 مارس 2024
أكاديمية الشرطة

أكاديمية الشرطة

نظمت أكاديمية الشرطة «مركز بحوث الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والإستراتيجية»، ورشة عمل تدريبية الـ34 الموجهة لطلبة الجامعات المصرية والكوادر الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، تحت عنوان (دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة)، بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين.

واستهدفت الدورة عددا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي، من أبرزها (تطور مفهوم الحرب وحروب الجيل الرابع ومشروعات تقسيم منطقة الشرق الأوسط - حرب اللاعنف وصناعة الدولة الفاشلة - آليات وأدوات هدم الدول من الداخل - الإرهاب والشائعات والحروب النفسية تخريب الإقتصاد والتدخلات الخارجية والتمويل الأجنبى للأنشطة الهدامة - استخدام مواقع التواصل الإجتماعى لتزييف الوعى وإثارة الرأى العام - الإعلام الموجه ودوره فى إسقاط الدول من الداخل - جهود الدولة المصرية فى كافة المجالات لمواجهة تلك المخططات).

يُعد تنظيم هذه الورشة استمرارا للدور الرائد الذي تضطلع به وزارة الداخلية، في مجال تنظيم المبادرات التوعوية الهادفة لإحباط تلك المخططات.

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