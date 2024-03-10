توزيع 500 طن مساعدات غذائية على المستحقين بالشرقية

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انطلاق فعاليات توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية مقدمة من مؤسسة حياة كريمة بإجمالي 500 طن مساعدات غذائية لتوزيعها مباشرة من خلال المتطوعين على المستحقين من أبناء المحافظة والمسجلين بقاعدة بيانات المؤسسة خلال شهر رمضان المعظم.

تغيير شكل حياة المواطنين للأفضل

وأوضح محافظ الشرقية أن مبادرة حياة كريمة جاءت لتغيير شكل حياة المواطنين للأفضل، وتقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجا ليحيوا حياة كريمة، مشيراً إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات بالمستحقين لتوجيه صندوق الحماية المجتمعية إليهم والاستفادة من تلك المبادرة النبيلة والتي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي.

توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية

من جانبه أشار العقيد أحمد وفا مدير مكتب مؤسسة حياه كريمة بالشرقية، إلى أنه من المقرر توزيع 40 ألف صندوق حماية مجتمعية تحتوي على «أرز - سكر - مكرونة - بلح - زيت - عدس - فول - سمن - صلصة - شاي»، تحت رعاية محافظ الشرقية وبمشاركة المتطوعين من الشباب لتوفير احتياجات المواطنين الأكثر احتياجا من المواد الغذائية طوال شهر رمضان الكريم.

وحرص محافظ الشرقية على التقاط صورا تذكارية مع المتطوعين من الشباب، مقدما لهم الشكر على مشاركتهم، قائلاً إنها فرصة عظيمة لخدمة أبناء محافظتهم من خلال المشاركة بأيديهم في توصيل المواد الغذائية للمستحقين ورسالة للتأكيد على ما يعكسه شهر رمضان من تقاليد ومعايير حافظ المصريون عليها منذ القدم في الترابط والتراحم.