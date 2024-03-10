محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات مالية ومواد غذائية لحالات إنسانية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة في مكتبه بالديوان العام للتعرف على شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين، حيث بدأ اللقاء بصرف مساعدة مالية عاجلة ومواد غذائية ولحوم لمواطنة بناحية العراقية بمركز ومدينة الشهداء، لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة، موجها رئيس المدينة بدراسة إمكانية تخصيص كشك لها بالسوق النموذجية والعرض عليه لعدم وجود مصدر دخل ثابت لها لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لها.

فحص شكاوى المواطنين

فيما وجه محافظ المنوفية بفحص شكوى مواطن بناحية قرية لبيشة بمركز ومدينة أشمون، ومواطنة بناحية زنارة بمركز ومدينة بتلا، تلتمس تسهيل إجراءات استخراج ترخيص بناء لمنزلها لإدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام للفحص وإبداء الرأي لاتخاذ اللازم، كما كلف رئيس مجلس ومدينة تلا بفحص وإبداء الرأي لشكوى مواطن يتضرر من إجراءات تقنين أرض أملاك دولة بناحية طوخ دلكة.

لقاءات المحافظ مع المواطنين

يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات اليومية التي يقوم بها محافظ المنوفية للتواصل المباشر والمنتظم مع جموع المواطنين من أهالي وأبناء المحافظة للاستماع إلى مطالبهم والعمل على حلها لتقديم أفضل الخدمات لهم بشتى القطاعات، وذلك تماشيا مع أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة التي تشهدها مصر على الأصعدة كافة.