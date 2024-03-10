معلومات عن هالة مرزوق بعد مشاركتها في مسلسل المعلم.. «استنوا أسما»

بملامح رقيقة وأنوثة ظهرت الفنانة هالة مرزوق خلال إحدى المقاطع الدعائية لمسلسل المعلم، بعد تألقها في مسلسل نجيب زاهي زركش، لتثبت قدرتها في التمثيل، ويشيد بها الجمهور متوقعًا لها مستقبلًا فنيًا يحمل الكثير من النجاحات، إذ يحتوي دورها على أحداث شيقة يتابعها الجمهور خلال السباق الرمضاني 2024.

مسلسل المعلم

تدور أحداث مسلسل المعلم، في قالب الدراما الاجتماعية الشعبية، وكشفت الفنانة هالة مرزوق تفاصيل دورها عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» قائلة: «استنوا أسما في مسلسل المعلم، رمضان يجمعنا».

مسلسل المعلم يقدمه كوكبة من النجوم، وهو من الأعمال المتصدرة في سباق دراما رمضان هذا العام الذي يتطلع الجميع لمعرفة أحداثه .

من هي هالة مرزوق؟

بالتزامن مع ظهور هالة مرزوق خلال برومو مسلسل المعلم، نقدم معلومات عنها بحسب مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها:

وُلدت في 19 فبراير عام 1990.

من مواليد القاهرة.

تخرجت في كلية تجارة تخصص لغة إنجليزية.

أحبت التمثيل منذ الصغر.

درست في المعهد العالى للفنون المسرحية.

دخلت العديد من المسرحيات مثل: «رجالة وستات، ومن القلب للقلب، وقتيل في بيتي، واقفش متحرش، والحد الأدنى، وعلي عليوة».

من أبرز الأعمال الدرامية «خاتم سليمان، وموعد مع الوحوش، ولمعي القط وأمين وشركاه، والعودة».

حب التمثيل

أحبت الفنانة هالة مرزوق الفن وبدأ التمثيل منذ الصغر، ووفقًا لحديث سابق لها قالت: «كنت بحب التمثيل من أيام مسرح المدرسة، وكنت مقررة من وأنا صغيرة إني هبقى ممثلة، ودخلت الورش في الكلية عشان أتعلم فيها التمثيل».