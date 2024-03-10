«التعليم» تنظم تدريبا لمدرسي الرياضيات في المرحلة الإعدادية بالفيديو كونفرانس

تنظم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، تدريبا لمعلمي الرياضيات المرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية جميع المحافظات بالفيديو كونفرانس.

تدريب لمعلمي الرياضيات

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، خطابا للمديريات التعليمية لمعلمي مادة الرياضيات للصف الثالث الإعدادي وموجهي الرياضيات للمرحلة الإعدادية وموجه أول الرياضيات بالإدارات التعليمية وموجه عام المحافظة لمادة الرياضيات، بضرورة الحضور داخل قاعات الفيديو كونفرانس بالمديريات اليوم في العاشرة صباحا لحضور التدريب.