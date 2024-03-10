مواعيد قداسات الصوم الكبير في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية

أعلنت الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية عن مواعيد القداسات الإلهية التي تقام بها خلال فترة صوم القيامة «الصوم الكبير» الذي يبدأ غدا على مدار 6 أسابيع، بالإضافة إلى أسبوع الآلام الذي يخصص له جدول آخر بسبب صلوات البصخة المقدسة.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد القداسات الإلهية في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي تعد أول كنيسة في إفريقيا، كما أنها كرسي البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ويسير على نهجها كنائس المدينة.

تكثيف القداسات الإلهية في الكنائس خلال الصوم الكبير

وأعلنت الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية، على رأسها الكاتدرائية المرقسية، تكثيف القداسات الإلهية خلال فترة الصوم الكبير إذ يبلغ عدد القداسات بها 18 قداسا كل أسبوع.

مواعيد القداسات الإلهية خلال الصوم الكبير بالإسكندرية

- السبت من 6 إلى 8 ومن 8 إلى 10 صباحا.

- الأحد من 6 إلى 8:15 ومن 8:15 إلى 10.30 صباحا.

- الاثنين: من 9 إلى 12، ومن 2 إلى 4، ومن 4 إلى 6 مساء.

- الثلاثاء: من 9 إلى 12، ومن 2 إلى 4، ومن 4 إلى 6 مساء.

- الأربعاء من 9 إلى 12، ومن 2 إلى 4، ومن 4 إلى 6 مساء.

- الخميس: من 9 إلى 12، ومن 2 إلى 4، ومن 4 إلى 6 مساء.

- الجمعة من 7 إلى 9، ومن 9 إلى 11 صباحا.