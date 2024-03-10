محافظ بورسعيد: نقدر دور عمال النظافة في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، العاملين بإدارات الأمن والنظافة، في قاعة السفيرة فايزة أبو النجا بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية الذي يعقدها المحافظ مع العاملين في المؤسسات الحكومية بالمحافظة لمتابعة سير عملهم.

تهنئة العمال بشهر رمضان المبارك

ووجه محافظ بورسعيد التهنئة للعمال وموظفي الأمن، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، موجها الشكر والتقدير للعاملين بإدارات النظافة والأمن على الجهود المتواصلة في الارتقاء بمستوى نظافة الديوان العام وتحقيق الأمن والأمان لديوان عام محافظة بورسعيد.

أهمية دور عامل النظافة في تحقيق المظهر المشرف

وأكد المحافظ أهمية دور عامل النظافة الذي يعد عاملا أساسا في تحقيق المظهر الحضاري والمشرف، لافتا إلى أننا نقدر دور العامل والجهود المتواصلة والتي تتكامل مع كافة الجهود التي يتم تحقيقها في مختلف المشروعات التنموية والخدمية للارتقاء بحياة المواطنين، مؤكدا تقديم كافة الدعم للعاملين بما يضمن توفير سبل الراحة لهم أثناء العمل.

الدولة تبذل جهودا كبيرة لإنشاء المشروعات التنموية

وشدد الغضبان على أهمية الوعي بجهود الدولة، ومتطلبات المرحلة الراهنة، ومواجهة الشائعات التي تهدف إلى تعطيل مسيرة التنمية وزعزعة استقرار الوطن، لافتا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه دائما بتوفير سبل الراحة للمواطن، والارتقاء بحياة المواطنين، وبذل مزيد من المجهودات لدفع عجلة التنمية والرخاء بالدولة، لافتا أن القيادة السياسية بالدولة تبذل جهودا مضنية لإقامة المشروعات التنموية والخدمية، والارتقاء بحياة المواطنين وتحسين سبل المعيشة، موجها بالتصدي لكل من يحاول زعزعة استقرار البلاد، ودعم جهود الدولة المتواصلة في كافة الاتجاهات.

ووجه الإعلامي محمد مصطفى شردي الشكر لمحافظ بورسعيد على دعوته الكريمة، مؤكدا حرصه على حضور هذا الاجتماع والتواصل مع العمال الذين يقع عليهم دور كبير في أحداث التنمية، مشيرا إلى ضرورة الوعي بجهود الدولة المصرية وما تواجهه من تحديات على كافة الأصعدة، مؤكدا أن حجم الضغوطات التي تواجهها الدولة والقيادة السياسية كبيرة جدا، ونحتاج لتكاتف المواطنين ودعم جهود الدولة للاستمرار في التنمية والابتعاد عن من يريدون تخريب البلاد وتضليل الأفكار والعقول.