فرع ثقافة بورسعيد يحتفل بـ«يوم الشهيد وإنجازات الدولة»

شهد فرع ثقافة بورسعيد عددا من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذة في إطار برامج وزارة الثقافة.

واحتفالا بيوم الشهيد، عقد بيت ثقافة بورفؤاد لقاء ثقافيا أكدت خلاله يؤانا عبد الله أخصائي مكتبة البيت، أن الدولة المصرية اختارت يوم 9 مارس من كل عام للاحتفال بالشهيد، تخليدا لذكرى الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب الجيش المصري، الذي استشهد في مثل هذا اليوم عام 1969.

واختار الرئيس الراحل جمال عبدالناصر «رياض» لمهمة إعادة بناء الجيش بعد نكسة 1967.

واستكملت أخصائي مكتبة البيت، أن هذا اليوم صار مناسبة وطنية عظيمة للاحتفاء بسير الشهداء وتضحياتهم وبطولاتهم من أجل الوطن ورفعته، فيما اختتمت الفعاليات بتصميم مجلة للأطفال عن مشروعات الدولة مثل «قناة السويس الجديدة، حياة كريمة».

وتقدم هيئة قصور الثقافة عددا من الفعاليات بمواقعها بالمحافظات، احتفالا بيوم الشهيد للتذكير بسيرة الشهداء وتضحياتهم، ومن أبرزها احتفالية في الثامنة مساء اليوم السبت بقصر ثقافة روض الفرج، تشارك بها فرقة التذوق الفني للموسيقى العربية ويعرض خلالها فيلم يوم الشهيد.

المشروعات القومية للدولة المصرية

وضمن فعاليات فرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان الملكي، المنفذة في إطار فعاليات إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، نظمت مكتبة طفل حديقة الأمل ندوة بديوان حي المناخ بعنوان «المشروعات القومية للدولة المصرية»، استهلت بكلمة العميد نعمان علي رئيس حي المناخ، عن أهمية إلقاء الضوء على الإنجازات التي تمت على أرض مصر للتوعية بها وبتأثيرها الكبير في مسيرة التنمية.

وفي كلمته قدم الإعلامي حسام الدين عفيفي، شرحا وافيا للتطور والازدهار الذي نتج عن الإنجازات الكبيرة والمشروعات القومية الضخمة التي تمت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما تناول بالسرد والإحصائيات تفاصيل تلك المشروعات.

وأشار «عفيفي» للأحداث العالمية والإقليمية المحيطة بمصر، والتي كان لها الأثر الكبير، وتمكنت مصر بحسن الإدارة من تخطيها، مشيدا بقرارات الحكومة في مجال الاستثمارات المباشرة، وكذلك قرارات البنك المركزي المصري لضبط الأسواق.

وتطرق للتغيرات الكبيرة التي حسنت من دخل المواطن ومنها زيادة المرتبات والمعاشات ومبادرة تكافل وكرامة، ودعم بعض فئات المجتمع كقادرون باختلاف، مشيدا بما قدمته المرأة المصرية من تضحيات كان لها بالغ الأثر في بناء الجمهورية الجديدة.