صندوق التنمية المحلية يمول 1412 مشروعا في 22 محافظة بـ27.3 مليون جنيه

استعرض اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً عن جهود صندوق التنمية المحلية منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2023 حتى شهر مارس الجاري، حيث تمكن الصندوق من تمويل 1412 مشروعاً بإجمالى استثمارات حوالى 27.3 مليون جنيه، منها 22.8 مليون جنيه قروض من الصندوق للمستفيدين، و4.5 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذالمشروعات، وذلك في 22 محافظة، وهي الجيزة والقليوبية والمنيا والدقهلية وسوهاج والوادى الجديد والمنوفية وقنا والشرقية والإسماعيلية وأسوان والبحر الأحمر وبنى سويف ودمياط وأسيوط والغربية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والفيوم وشمال سيناء ومطروح.

متابعة خطة صندوق التنمية المحلية

وأكد «آمنة» متابعته المستمرة لجهود صندوق التنمية المحلية بعد بدء تنفيذ خطته للعام المالي الجديد 2023 /2024؛ للنهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة، مشيرا الي ان الصندوق يستهدف في خطته تقديم قروض ميسرة للمرأة والشباب وأفراد الأسرة بمختلف المحافظات، مما يسهم في الحد من نسبة البطالة، ويساعد في سد احتياجات السوق المحلي، والقيام بدورها في تحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

المنيا في المركز الأول

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن محافظة المنيا احتلت المركز الأول بين المحافظات المستفيدة من قروض الصندوق منذ بداية العام المالي وحتى مارس 2024 بتنفيذ 232 مشروعاً باستمارات حوالي 3.9 مليون جنيه، يليها محافظة الدقهلية بـ156 مشروعاً بقروض 2.9 مليون جنيه، ثم الغربية بـ128 مشروعاً بقروض 1.6 مليون جنيه، ثم محافظة الإسماعيلية بعدد 87 مشروعاً باستثمارات 930 ألف جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات الصندوق تنوعت ما بين الإنتاج الحيوانى والداجنى ومنافذ بيع المواد الغذائية والملابس والمفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن قروض صندوق التنمية المحلية تصب في صالح توفير حياة كريمة للمواطنين تزامناً مع الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن، ويدعم جهود تعزيز قدرات المرأة وتمكينها اقتصادياً في كل محافظات مصر خاصة المعيلة بالريف المصري، لتتجاوز نسبة المشروعات التي تمت الموافقة عليها للمرأة بتنفيذه 848 مشروعاً بنسبة 60% من إجمالى المشروعات التي مولها، مؤكدا أن الصندوق يولى اهتماماً بالغاً لتمكين المرأة اقتصاديا خاصة المعيلة بالريف المصرى في خطته الجديدة خلال العام المالي الحالي ، ليمكنها من تنفيذ مشروع متناهي الصغر يتيح لها دخلا ثابتا لرعاية أسرتها.

وقال اللواء هشام آمنة، إن الصندوق يتبنى مساعدتهن في إجراء دراسات الجدوى لمشروعاتهن وتسويق منتجاتهن اليدوية والحرفية والتراثية من خلال المنصة الإلكترونية «أيادي مصر»، تماشيا مع أهمية التسويق الإلكتروني في زيادة نسبة مبيعاتهن للمنتجات وفتح أسواق جديدة لهن لاسيما خلال فترات الصعوبات لما يشهده العالم من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.