انخفاض معدل الأمية من 25.8% إلى 12.6% عام 2023

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه حرصًا من الدولة المصرية على تجديد الالتزام نحو القضية السكانية، قام المجلس القومي للسكان بتحديث استراتيجية السكان والتنمية «الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023 -2030».

تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي في مصر

وأوضح المركز على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن هذه الاستراتيجية تتبنى المنظور الحقيقي ومفهوم الحياة الكريمة للأسرة المصرية وليس المواطن فقط، وكذلك تحسين الخصائص السكانية، آخذةً في الاعتبار أن العامل البشري من أهم مقومات رأس المال الحقيقي لدى الدولة المصرية، حيث تستهدف الاستراتيجية تحقيق التوازن بين النمو السكاني والاقتصادي في مصر بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق التنمية، فضلًا عن ترسيخ العدالة الاجتماعية، وتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق وضع نهج شامل ومتكامل.

مؤشرات قياس نتائج الاستراتيجية الوطنية للسكان

وأشار المركز إلى تحسن مؤشرات قياس نتائج الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية كالتالي:

- انخفاض معدل الأمية بين السكان من 25.8% عام 2021 إلى 12.6% عام 2023.

- ارتفاع نسبة الالتحاق بالتعليم من 94% عام 2021 إلى 98% عام 2023.

- انخفاض معدل البطالة بين الشباب.

- انخفاض نسبة الأطفال في سوق العمل.

- انخفاض نسبة الزواج قبل بلوغ سن الـ18 عاما.