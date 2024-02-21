«إعلام المنيا»: الزيادة السكانية تلتهم جهود الدولة لتنمية الأسرة المصرية

نظم مركز إعلام المنيا ندوة لمناقشة أثر الزيادة السكانية على جهود الدولة في تنمية الأسرة المصرية، وذلك تحت شعار «تنمية الأسرة المصرية.. أسرتك ثروتك».

خفض مستوى المعيشة للأسرة

وأكدت الدكتورة حنان كشك، أستاذ ورئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنيا، أن الزيادة السكانية تُعيق جهود الدولة في الارتقاء بالأسرة المصرية، موضحة أنها ساهمت في ارتفاع معدل البطالة، وخفض مستوى المعيشة للأسرة، وانتشار العنف، ارتفاع حالات الطلاق، مشددة على أهمية العودة إلى السمات الأساسية للأسرة، مثل الاحترام المتبادل وخلق الحوار البناء بين الوالدين والأبناء.

مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي

وحذرت خلال الندوة التي أدارها أحمد بهاء الدين، من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي على الأسرة، مثل قلة الحوار داخل الأسرة، ونشر قيم غريبة عن قيمنا وعاداتنا المصرية الأصيلة.

وقال وليد الحيني، مدير مركز الإعلام في المنيا، إن الزيادة السكانية تعد تحديًا كبيرًا يهدد جهود الدولة في تنمية الأسرة المصرية، لذا يجب على جميع أفراد المجتمع التكاتف لمواجهة هذا التحدي، من خلال نشر الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، تعزيز القيم الإيجابية داخل الأسرة، والحد من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي.