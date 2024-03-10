تفاصيل ترميم قصر «السكاكيني» ضمن مشروع تطوير القاهرة الفاطمية

تفقد العميد مهندس هشام سمير، مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، والمشرف العام على قطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، اليوم الأحد، مشروع ترميم قصر حبيب باشا السكاكيني بمنطقة ميدان السكاكيني بوسط القاهرة، وذلك للوقوف على آخر مستجدات أعمال المشروع، والتي تأتي ضمن بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار، والإسكان والمجتمعات العمرانية بتمويل جهاز أحياء القاهرة الفاطمية والإسلامية، وتحت إشراف إدارة القاهرة التاريخية وقطاع الآثار الإسلامية والقبطية.

وذكرت وزارة السياحة والآثار، فى بيان، أن الجولة التفقدية لمشروع ترميم قصر حبيب باشا السكاكينيى تأتي في إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى للآثار لمشروعات الترميم لعدد من المواقع الأثرية، موضحة أن المهندسين والأثريين والمرممين بالموقع استعرضوا آخر مستجدات الأعمال بالمشروع، وما تم تنفيذه من أعمال على أرض الواقع وبالموقع العام للقصر، إضافة إلى أعمال الترميم والتوثيق، وكل الدراسات التاريخية والأثرية السابقة للمشروع.

وأشارت الوزارة، إلى أن أعمال الترميم الدقيق بمشروع ترميم قصر حبيب باشا السكاكيني كشفت عن وجود العديد من الرسومات واللوحات الجدارية الفريدة مغطاة تحت طبقات من الدهانات الحديثة.

تطوير شبكات الكهرباء والإضاءة الداخلية

ومن جهته، أوضح العميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير لمشروعات الآثار والمتاحف، الانتهاء من كافة أعمال التدعيم الإنشائي للأساسات والبدروم، كما تم معالجة الشروخ، وتطوير شبكات الكهرباء والإضاءة الداخلية والخارجية لواجهات القصر لإظهار بانوراما القصر بما يتناسب مع أهميته وقيمته التراثية، مشيراً إلى أنه جاري حالياً دراسة وضع خطة عمل لإعادة تأهيل المبنى وفقاً لطبيعته الإنشائية والأثرية وطبيعة المنطقة المحيطة به، وذلك بالشكل الذي يتوافق مع ارتباطه المعماري والثقافي بمنطقة السكاكينى وسكانها.

وأكد «سمير»، أنه من المقرر أن تشمل الأعمال خلال الفترة القادمة رفع كفاءة المنطقة المحيطة، والمتمثلة في ميدان السكاكينى وعقاراته من أعمال تطوير ورفع كفاءة المرافق بالمنطقة بالشكل الذي يتناسب مع القيمة التاريخية والأثرية والتراثية للمنطقة.

ترميم وتوثيق أثري

وأشار إلى أن أعمال المشروع شملت عمل الجسات و المكاشف ونتائجها، وأعمال التوثيق الأثري قبل بداية أعمال الترميم وأثنائها، وأعمال الفحوص والتحاليل العلمية للتعرف على طبيعة ومكونات المواد التى تم استخدمها فى أعمال التشييد وربط تلك النتائج بالداراسات التاريخية والأثرية والتي أسفرت عن الكشف عن مناسيب أرضيات البدروم و بعض البلاطات الملونة أسفل طبقات البلاط الموزايكو المستحدثة.

جدير بالذكر أن قصر السكاكيني يقع في حي السكاكيني بوسط القاهرة، تم بناؤه عام 1897، لحبيب السكاكيني أحد أهم رجال الأعمال في عهد الخديوي إسماعيل.