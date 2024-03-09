«الكهرباء» تبدأ تنفيذ قرار الحكومة الخاص بتخفيف الأحمال خلال ساعات

أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعليمات لمركز التحكم القومي لشبكة الكهرباء ببدء تنفيذ قرار الحكومة بوقف تطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء وقطع التيار بداية من بعد غدا الاثنين المقبل أول أيام شهر رمضان المبارك الموافق 11 من شهر مارس الجاري 2024 وفقا لخبراء مراكز أبحاث الشمس في المعهد الفلكي للبحوث الفلكية.

تطبيق قرار الحكومة لمدة 30 يوما بداية من شهر رمضان

وكشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء التزام فروع وشبكات جميع شركات توزيع الكهرباء على مستوي جميع القري والمراكز والأحياء بالمحافظات وهي «شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، القناة لتوزيع الكهرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، ومصر العليا لتوزيع الكهرباء» بتطبيق قرار الحكومة لمدة 30 يوما بدء من أول أيام شهر رمضان وحتى يوم 9 من شهر إبريل المقبل 2024.

رقم طوارئ الكهرباء

وحددت الوزارة رقم طوارئ الكهرباء مع عدّة خطوات يجب اتباعها لتقديم الشكاوى بجميع قطاعات التابعة لها، كما يلي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر جھاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- ويمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر – رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر البريد الإلكتروني الخاص بتلقي شكاوى المواطنين: complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على الهاتف الأرضي رقم 23421475 «داخلي 154».