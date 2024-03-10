سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 10-3-2024

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد نحو 3623 جنيها لسعر عيار 24، وفي المقابل سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3321 جنيها للشراء دون مصنعية، حيث ترصد الوطن تفاصيل أسعار الذهب في بداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في تعاملات اليوم الأحد 10-3-2024 نحو 3170 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر البيع نحو 3140 جنيها، وفقا للموقع الرسمي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، حيث يعد الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين.

سعر جرام الذهب عيار 24

فى المقابل سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3623 جنيها للشراء بينما سجل سعر البيع 3589 جنيها، ويعد الذهب عيار 24 الأكثر نقاء هو المستخدم في السبائك الذهبية.

سعر الذهب عيار 18

استقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد عند 2717 جنيها للشراء، بينما سجل سعر البيع نحو 2691 جنيها، ويعتبر الذهب عيار 18 الأكثر تداولا في القاهرة الكبرى، ويستخدم في المشغولات الذهبية بشكل واسع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 25 ألفا و360 جنيها دون مصنعية.