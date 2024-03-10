أسعار سبائك الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 10-3-2024

السبائك الذهبية أحد أفضل وسائل الاستثمار في الوقت الحالي، خاصةً في ظل عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، فالذهب خيار مناسب للشراء في الوقت الحالي، إضافة إلى ذلك يعَد الاستثمار في الذهب من الأنواع طويلة الأجل، ما يعني أنه يُمكِنُ تحقيق عائد جيد على المدى الطويل.

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 10-3-2024 في محلات الصاغة، وفق شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار سبائك الذهب الـ0.25 جرام عيار 24

جاء سعر سبيكة الذهب الـ0.25 جرام عيار 24 نحو 900 جنيه للبيع، و921.50 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ0.5 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب الـ0.5 جرام عيار 24 نحو 1.800 جنيه للبيع، و1843 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ1 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب الـ1 جرام عيار 21 نحو 3600 جنيه للبيع، و3686 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ2.5 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب الـ2.5 جرام عيار 21 نحو 9000 جنيه للبيع، و9215 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ5 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب الـ5 جرام عيار 24 نحو 18 ألف جنيه للبيع، و18 ألف و430 جنيها للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ10 جرام عيار 24

جاء سعر سبيكة الذهب الـ10 جرام عيار 24 نحو 36 ألف جنيه للبيع، و36 ألفا و860 جنيها للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ25 جرام عيار 24

بلغ سعر سبيكة الذهب الـ25 جرام عيار 24 نحو 90 ألف جنيه للبيع، و92 ألفا و150 جنيها للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ50 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب الـ50 جراما عيار 24 نحو 180 ألف جنيه للبيع، و184 ألفا و300 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب الـ100 جرام عيار 24

سجل سعر سبيكة الذهب الـ100 جرام عيار 24 نحو 360 ألف جنيه للبيع و368 ألف جنيه للشراء.