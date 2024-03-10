خطوات التقديم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال «2024-2025»

حددت وزارة التربية والتعليم خطوات وإجراءات التقدم للمدارس الرسمية الدولية لمرحلة رياض الأطفال 2024-2025، وذلك بعد فتح باب التسجيل اليوم والذي يستمر حتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024، وذلك وفقاً للشروط المحددة من الوزارة.

خطوات التقدم للمدارس الرسمية الدولية رياض الأطفال

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، خطوات التقدم للمدارس الرسمية الدولية رياض الأطفال 2024-2025 وهي كالتالي:-

- يتم نموذج التقديم للمستوي الأول رياض أطفال للعام الدراسي 2024-2025 ويتم طباعته بمعرفة ولى الأمر، وملء جميع البيانات الموجودة به، والتوقيع من قبل ولى الأمر أسفل كل ورقة، وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة.

- قائمة بكل المستندات المطلوبة والمطلوب إحضارها في الموعد المحدد للمقابلة.

- في حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.

- لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية.

- يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضاً صريحاً لالتحاق ابنه/ ابنته بالمدارس الرسمية الدولية.