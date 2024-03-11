أول رد فعل لمحمد صلاح بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر.. ماذا فعل؟

بين تمسك ليفربول التفريط في خدماته، وطلب اتحاد الكرة بانضمامه إلى المنتخب الوطني، حسم حسام حسن مدرب منتخب مصر الجدل حول مصير وجود الفرعون المصري في معسكر مارس الجاري، وذلك من خلال استبعاده بشكل رسمي من المشاركة في المباريات المقبلة، والتي ستكون الأولى تحت قيادته.. فهل كان لمحمد صلاح رد فعل على هذا القرار؟.

ماذا فعل محمد صلاح في أول ظهور بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر؟

إعلان قرار حسام حسن باستبعاد محمد صلاح من قائمة منتخب مصر، جاء قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة حاسمة تجمع ليفربول بمشاركة الفرعون المصري ومنافسه المباشر مانشستر سيتي، في مباراة مصيرية، قد تقلب الموازين في طريق المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، ليسجل الفرعون المصري ظهوره الأول بعد هذا القرار، ويظهر تركيزًا كبيرًا وحماسًا للمباراة المرتقبة التي ستكون الأولى، التي يخوضها منذ بدايتها، بعد تجدد إصابته الأخيرة.

ونشر ليفربول صورًا لمحمد صلاح رفقة زملائه في الفريق، أثناء الدخول إلى الملعب استعدادًا لخوض المباراة الأهم هذا الموسم، والتي حسمت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، والتي ظهر خلالها الفرعون بجاهزية كاملة، بعد رحلة طويلة من التأهيل من أجل التعافي بشكل كامل من الإصابة التي ألمت به.

وكان يحلم ليفربول بالعودة إلى صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وتوسيع الفارق مع مانشستر سيتي، المنافس الأبرز والأقرب لخطف الصدارة، من أجل الحفاظ على اللقب الذي سيطر عليه طوال السنوات الأخيرة، إذ يقف السكاي بلوز في المركز الثالث، بفارق نقطة وحيدة عن رفاق محمد صلاح.

قائمة منتخب مصر بعد استبعاد محمد صلاح

حراسة المرمى: محمد عواد، محمد أبو جبل، المهدي سليمان، مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، محمد شكري، أحمد حجازي، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، أحمد رمضان بيكهام.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، محمود تريزيجيه، مصطفي فتحي، حسين الشحات، عمر مرموش.

خط الهجوم: مصطفى محمد، أحمد عاطف، محمد شريف، محمد الشامي.