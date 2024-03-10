رابط التعرف على بداية شهر رمضان في الدول الإسلامية رسميا

ساعات قليلة تفصلنا عن استطلاع ورؤية هلال شهر رمضان 2024، وأعلن مركز الفلك الدولي أنّ دول العالم الإسلامي، تبدأ تحري هلال رمضان تباعا بعد غروب شمس اليوم، محددا رابطا رسميا للاطلاع على بداية شهر رمضان رسميا في الدول الإسلامية.

مركز الفلك الدولي يعلن رؤية هلال رمضان اليوم

وذكر مركز الفلك الدولي في بيان قبل قليل، أنّه يمكن معرفة مدى إمكانية رؤية هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم من خلال الرابط هنــــــا، كما يمكن الاطلاع على نتائج رصد الهلال من قبل أعضاء المشروع الإسلامي لرصد الأهلة بشكل مباشر من مختلف دول العالم، ويمكن التعرف على البداية الرسمية لشهر رمضان في الدول الإسلامية من هنـــــا.

ويستطلع المعهد القومي للبحوث الفلكية هلال رمضان بعد غروب شمس اليوم، من خلال المراصد المخصصة للرؤية بعدد من المحافظات الحدودية وأيضا من أعلى قمم الجبال والصحراء.

استطلاع رؤية هلال رمضان

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أنّه وفقا للحسابات الفلكية، فإنّ أول أيام الشهر الكريم سيكون الاثنين 11 مارس، مشددا على أنّ دار الإفتاء المصرية هي صاحبة القول بعد استطلاع مولد الهلال اليوم مع اللجان العلمية في المعهد وهيئة المساحة المصرية.