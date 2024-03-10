دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 1445 اليوم.. يظهر لمدة 14 دقيقة بالقاهرة

ساعات قليلة تفصلنا عن معرفة موعد أول أيام شهر رمضان المبارك، وهو الحدث العظيم الذي ينتظره المسلمون كل عام، إذ تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان 1445 اليوم، وذلك في ترقب وانتظار من المصريين، بعدما أعلنت عبر صفحتها الشخصية أنّها ستستطلع هلال شهر رمضان مغرب اليوم الأحد.

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 1445

ودعت دار الإفتاء إلى متابعة البث المباشر بعد صلاة المغرب على التلفزيون المصري وعلى الصفحة الرسمية للدار، لمعرفة نتيجة استطلاع هلال شهر رمضان 1445 وموعد بدايته في مصر.

وذكر معهد البحوث الفلكية أنَّ هلال شهر رمضان يولد فلكيًا يوم الاثنين 11 مارس 2024، ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يومًا، وعلى ذلك يكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

استطلاع هلال شهر رمضان 1445

وعن هلال شهر رمضان 1445، قال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ورئيس الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء إنّه طبقاً للحسابات الفلكية فإن هلال شهر رمضـان لعام 1445هـ سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ الموافق 10 مارس 2024 (يوم الرؤية).

وأضاف أنَّ الهلال الجديد يبقى لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم -يوم الرؤية- في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 إلى 15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 إلى 22 دقيقة.