فلكيا.. هلال رمضان يظهر اليوم وغدا أول الصيام

أعلنت الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الموارد المائية والري أنَّه طبقًا للحسابات الفلكية سيكون غدًا الإثنين الموافق 11 مارس هو أول أيام شهر رمضان من عام 1445 هجريًا.

أوضحت الهيئة العامة للمساحة في بيان لها أنَّ هلال شهر رمضان سوف يولد فلكيًا اليوم الأحد 29 شعبان من عام 1445 هجريًا الموافق 10 مارس 2024 في تمام الساعة 11.01 بتوقيت مصر.

تستطيع اللجان في حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من إثبات رؤية هلال

وأشارت إلى أنَّه سوف يولد الهلال بعد غروب شمس يوم الرؤية 29 من شعبان عام 1445 هجريًا بمدة مكث تتراوح بين الـ 13 الى 15 دقيقة فقط ، وهي فترة مكث كافية لـ رؤية الهلال في حالة وضوح الرؤية، وتستطيع اللجان في حالة خلو السماء من الأتربة والسحب من اثبات رؤية هلال الشهر حيث يكون يوم الاثنين 11 مارس 2024 هو أول أيام شهر رمضان لعام 1445 هجريًا.

اجان في المحافظات للإبلاغ بنتائج رؤية هلال رمضان

وأوضحت أنَّه نظرًا لأن الحساب الفلكي في تحديد بدايات الشهور الهجرية يمثل عاملًا مساعدًا للجان الراصدة للأهلة حتى يتحقق حديث الرسول صل الله عليه وسلم، لرؤية هلال شهر رمضان «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته»، تبلغ اللجان المنتشرة في المحافظات السبعة بنتائج الرؤية بعد نهاية الوقت المناسب للرؤية والتي تبني عليها دار الإفتاء المصرية نتيجة إعلان رؤية هلال أول شهر رمضان لعام 1445.

وأضافت أنَّ هناك جهودًا مشتركة بين عدة جهات لرصد الأهلة لإثبات الشهور القمرية، ومن ضمنها هلال شهر رمضان من بينها الهيئة العامة للمساحة، ودار الإفتاء والمعهد القومي للبحوث الفلكية والأزهر والأوقاف.