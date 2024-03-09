البحوث الفلكية تستطلع هلال شهر رمضان غدا.. والاثنين أول أيام الصوم

تفاصيل كثيرة كشفها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حول موعد رؤية هلال شهر رمضان 2024، وحقيقة مولد الهلال من عدمه، حيث حسم المعهد موعد أول أيام الشهر الكريم وفقًا للحسابات الفلكية، مؤكدًا أنّ الرأي النهائي للموعد يكون لدار الإفتاء المصرية، التي ستستطلع الهلال غدًا، بالتنسيق مع اللجان العلمية في المعهد وهيئة المساحة المصرية.

هلال شهر رمضان 2024

وأوضح معهد البحوث الفلكية وفقًا لتقرير صادر عنه، أنّ هلال شهر رمضان 2024 لعام 1445هـ سيولد مباشرة، وذلك بعد حدوث الاقتران الساعة 11:02 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة غدًا الأحد، لافتًا إلى أنّ الهلال الجديد سيظل لمدة 12 دقيقة في السماء بعد غروب شمس الغد في مكة المكرمة وفي القاهرة 14 دقيقة، وفي باقي المحافظات لمدد تتراوح بين 13و15 دقيقة.

الموعد النهائي لأول أيام شهر رمضان

وحسم المعهد القومي للبحوث الفلكية، الموعد النهائي لأول أيام شهر رمضان 2024، مؤكدًا أنّ غرة الشهر الاثنين المقبل 11 مارس 2024، وسيستطلع غدًا، الهلال بعد غروب الشمس، من المراصد المخصصة للرؤية والمتواجدة في العديد من المحافظات الحدودية وأعلى قمم الجبال والصحراء.