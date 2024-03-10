خبير: الإدارة الأمريكية تسعى إلى تغيير نظام الحكم في إسرائيل

قال أحمد شديد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن الخلافات بين أمريكا وإسرائيل تتجاوز تصريحات الرئيس الأمريكي بايدن، موضحا أنها سلوك على أرض الواقع مارسته الإدارة الأمريكية ومجموعة رسائل أرسلتها من خلال وزارة الدفاع التي أعلنت أنها ستمنع إسرائيل من ممارسة استخدام السلاح الذي تلقته من أمريكا، في عمليات رفح.

وأكد «شديد» أن الإدارة الأمريكية تسعى من خلال سلوكها الأخير، إلى تغيير نظام الحكم في إسرائيل.

الإدارة الأمريكية ترفض سلوك نتنياهو

وأوضح خبير الشؤون الإسرائيلية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل هذه الأمور تشير إلى مسألة واحدة وهي أن الإدارة الأمريكية على رأسها بايدن ترفض سلوك نتنياهو.

وأشار إلى أن المصالح الأمريكية، التي ستتعرض لتهديدات وهجمات، بالإضافة إلى التصعيد غير المسبوق على لبنان ينذر بخطر كبير، مشددا على أن مسألة المجاعة التي تضرب قطاع غزة فاعل أساسي، وتحدد سلوك أمريكا في الآونة الأخيرة.