باحث دولي: الخلافات بين أمريكا وإسرائيل «خدعة»

قال الدكتور رضوان قاسم، الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إن الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل «خدعة»، والدليل في ما قاله جو بايدن اليوم إنه سيدعم إسرائيل، وليس هناك خطوط حمراء، مؤكدا أن المساعدات الأمريكية للفلسطينيين والأحاديث حول الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل كل هذه الأمور غير حقيقية.

خدعة الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل

وأضاف قاسم خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه بدلا من أن يقيم بايدن المساعدات عبر الميناء على ساحل غزة كان عليه أن يضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتفتح معبر رفح، ويسمح بإدخال المساعدات الموجودة على الحدود لقطاع غزة بدون قيود.

فوز ترامب.. الأكثر حظا لإسرائيل

وأوضح قاسم أن الكيان الإسرائيلي وجد أن التوجه نحو فوز ترامب هو الأكثر حظا لهم والأكثر دعما، ولذلك بدأت اللوبيات الصهوينية في الولايات المتحدة الأمريكية بدعم ترامب بإشارة من إسرائيل، ما أغضب جو بايدن، موضحا أن ترامب أكد أنه يدعم إسرائيل بالمطلق.