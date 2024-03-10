قناة الناس تحتفل بمرور عام على إعادة انطلاقها اليوم

تحتفل قناة الناس اليوم بمرور عام على إعادة انطلاقها في عام 2023، تحت شعار «قناة الناس ما ينفع الناس».

ويبدأ الاحتفال باستعراض خريطة البرامج الخاصة بشهر رمضان، والتي بلغت 52 برنامجا متنوعا في كل نواحي الحياة، وجرى الترتيب والاحتفال باستطلاع شهر رمضان عبر بث مباشر، لأول مرة من مرصد حلوان الفلكي.

أبرز المشاركين في الاحتفالية

ويشارك في الاحتفال كوكبة من كبار علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، خلال عام 2023، تحت شعار «قناة الناس ما ينفع الناس».

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.