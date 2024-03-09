خريطة ومواعيد برامج قناة الناس في رمضان

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.

وشملت خريطة القناة في شهر رمضان: الساعة 12:45 ظهراً برنامج «كتاب الناس»، والذي يقوم على نظام القراء القديم في الكتاتيب التي أسهمت في حفظ اللغة العربية.

الساعة 2:50 برنامج المسابقات «معلومة وجائزة»

الساعة 2 ظهراً برنامج «مع التلاوة»، الذى له جمهور عريض من سائر دول العالم، يفيدون ممّا يقدَّم فيه من تلاوة صحيحة لآيات القرآن الكريم، وشرح لأحكام التلاوة بمستويات مختلفة تناسب الثقافات المتنوعة.

الساعة 3 عصراً من الأحد إلى الخميس، برنامج «البيت» الذى يذاع يوميًّا لمدة نصف ساعة وهو برنامج حوارى مباشر، تقدمه مروة شتلة وسالى سالم، ويهتم البرنامج بالأسرة باعتبارها النواة الأولى للمجتمع ويعتنى بشتى جوانب الأسرة دينيًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا ويعالج مشكلاتها، ويقوم ببناء الوعى الرشيد لأفرادها، وبيان طريقة التعامل الصحيح بينهم، كما أنه يُرشد إلى طريق التربية القويمة.

الساعة 3 عصراً يومي الجمعة والسبت يُذاع برنامج «أسرار» للدكتورة أمانى الشريف، والذي يلقى الضوء على بديع صنع الله وكمال قدرته فى كون الله وفى نفس الإنسان.

الساعة 3:30 من الأحد للخميس برنامج «فتاوى الناس»، الذى يقدمه الإعلاميان مهند السادات وزينب سعد الدين، ويستضيف أمناء الفتوى ليجيبوا على أسئلة المشاهدين.

الساعة 3:30 عصراً يومي الجمعة والسبت.

برنامج «فإنه لي» يقدمه الدكتور عمرو الورداني.

الساعة 4 يومي الجمعة والسبت برنامج «مع الصائمين»، للعالم الأزهري عبد اللطيف سليمان.

الساعة 4:15 يومي الخميس والجمعة يذاع برنامج فكر، وهو برنامج يرد على المسائل والقضايا الشائكة.

الساعة 4:30 يوميا يذاع برنامجًا متميزًا فى نهجه وموضوعه، وهو برنامج «مقاصد القرآن»، حيث يقوم العالم المفسر والمحدِّث الكبير الشيخ إبراهيم عبدالباعث الكتانى ببيان موضوعات ومقاصد القرآن الكريم، ويُعد هذا البرنامج سبقًا إعلاميًّا وذُخرًاً عِلميًّا.

الساعة 4:25 يوميا يُذاع برنامج «وزدناهم هدي»، للدكتور مصطفى عبد السلام، إمام مسجد الإمام الحسين.

الساعة 4:30 يوميا يُذاع برنامج «مقاصد القرآن»، للمحدث الكبير الشيخ إبراهيم عبدالباعث الكتانى.

الساعة 4:45 يوميا يذاع برنامج «حكمة العبادات» للدكتور يسري جبر.

الساعة 5:30 يوميا يذاع برنامج «حديث المفتي»، ويقدم الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية.

الساعة 6:30 يومياً يُذاع برنامج «وإنا له لحافظون»، ويقدمه الشيخ أبواليزيد سلامة، أحد علماء الأزهر.

الساعة 6:45 يوميا يذاع برنامج «دعاء الأنبياء»، والذى تم تصويره بمسجد الظاهر بيبرس.

الساعة 7 يوميا يذاع برنامج «قصة حديث»، للباحث بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الدكتور أيمن الحجار.

الساعة 7:15 يوميا يُذاع برنامج «حكايات الصالحين»، ويقدمه الدكتور محمد مهنا، الذي يعرض فيه لبعض قصص الصالحين وما تنطوي عليه من حكم وآداب.

الساعة 8:30 يومياً يُذاع برنامج «بصير»، للداعية مصطفى حسني.

الساعة 9:15 يومياً برنامج «نور الدين»، لفضيلة الدكتور علي جمعة.

الساعة 9:45 يومياً يذاع برنامج «بشرى»، وهو تناول جديد لسيرة سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم، حيث يقوم فضيلة الشيخ سيد عبدالبارى.

الساعة 11 مساء يومياً يُذاع برنامج «الإمام الطيب»، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

الساعة 11:30 مساءً يوميا يُذاع برنامج «من المحب حياة»، للدكتور أسامة الأزهري.

الساعة 12 منتصف الليل يُذاع برنامج «أزمة عائلة».

الساعة 12:30 صباحاً يومياً يُذاع برنامج «مدد»، للإعلامي عبدالفتاح مصطفى.

الساعة 12:45 صباحاً يومياً يُذاع برنامج «هو الحب»، للداعية أحمد الطالحي.

الساعة 1:15 صباحاً يُذاع برنامج «نبي الرحمة».

الساعة 1:30 صباحاً يوميا يذاع برنامج «آيات بينات».

الساعة 1:45 يومياً يُذاع برنامج «سفراء دولة التلاوة»، والذى ينقل الصلاة من مساجد دول العالم، بأصوات المبتعثين المصريين من وزارة الأوقاف، إلى دول العالم لإقامة الشعائر فى الشهر الكريم.