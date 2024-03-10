عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «لتجنب إغلاق جزئي للحكومة.. الرئيس الأمريكي يوقع مشروع قانون الإنفاق».

الولايات المتحدة الأمريكية تتنفس الصعداء من جديد، بعد توقيع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون للإنفاق يجنب الحكومة الفيدرالية الإغلاق الجزئي.

توقيع الاتفاق جاء بعد أن وافق أعضاء مجلس الشيوخ على تشريع الانفاق للعديد من الوكالات الحكومية قبل ساعات قليلة من انتهاء التمول الأخير، متجنبين بذلك شلل جزئي للحكومة الفيدرالية، كان من شأنه أن يؤدي إلى إغلاق وكالات وإدارات كثيرة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبهدف تجنب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية، وافق الحزبان الديموقراطي والجمهوري بأغلبية 75 صوتا مقابل 22 صوتا على حزمة إنفاق قيمتها 467 مليارا و500 مليون دولار لتمويل الزراعة والنقل والإسكان والطاقة والمحاربين القدامى وغيرها من البرامج، حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر المقبل.