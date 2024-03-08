متظاهرون يقطعون موكب الرئيس الأمريكي قبل خطاب حالة الاتحاد

قبل خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن المرتقب، تجمع مئات من المتظاهرين للتنديد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف إطلاق النار، وتوقف إرسال الأسلحة الأمريكية إلى دولة الاحتلال، كما قطع متظاهرون طريق موكب الرئيس الأمريكي جو بايدن للمطالبة بوقف الحرب على غزة، وفقًا لوسائل إعلام أمريكية.

وقامت الخدمة السرية الأمريكية بإغلاق شارع شارع بنلسفانيا أمام البيت الأبيض، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى هناك.

وقال أحد منظمي المظاهرة: «دعونا نرفع أصواتنا بصوت عال وواضح في ساحة لافاييت خارج البيت الأبيض، إن مسيرة شعبنا حول حالة الاتحاد ستثبت أن الجمهور الأمريكي يطالب بوقف دائم لإطلاق النار الآن وإنهاء تسليح إسرائيل بأموالنا».

ووفقًا لشبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، تم وضع الأسوار حول مبنى الكونجرس الأمريكي ليلة الأربعاء لتوفير الأمن قبل خطاب الرئيس الأمريكي، وهي تشبه الأسوار العالية التي أقيمت حول المنطقة بعد أحداث 6 يناير واقتحام المبنى عام 2021.

خطاب جو بايدن المنتظر

وينتظر العالم خطاب الرئيس الأمريكي اليوم، وهو خطاب حالة الاتحاد السنوي، وسيعرض فيه إنجازاته ورسم سياساته العامة وتفاصيل خطته المقبلة في حالة فاز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية واستمر وجوده في البيت الأبيض لـ4 سنوات أخرى.

وبحسب ما نشرته «نيويورك تايمز» الأمريكية، فالرئيس الأمريكي قضى عطلة نهاية الأسبوع في اجتماع مع مستشاريه لصياغة الخطاب، في وقت يتزايد فيه القلق بشأن زلات لسانه التي ازدادت خلال الآونة الأخيرة، ويتصاعد فيه الحديث حول حالة «بايدن» العقلية ومدى قدرته على قيادة الولايات المتحدة الأمريكية لفترة جديدة.