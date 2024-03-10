أحمد العوضي لـ«الوطن»: شخصية عرب السويركي في مسلسل حق عرب تشبهني كثيرا

ساعات قليلة تفصلنا على انطلاق الحلقة الأولى من مسلسل حق عرب الذي يخوض من خلاله الفنان أحمد العوضي البطولة المطلقة للمرة الأولى في السباق الرمضاني لعام 2024 والذي سيتمّ عرضه عبر شاشة قناة on.

أحمد العوضي يكشف تشابه شخصية عرب السويركي مع شخصيته

ويقدم الفنان أحمد العوضي خلال الأحداث شخصية عرب السويركي الذي يرى أنّه يشبهه وكشف عن ذلك من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إذ قال «كل المشاهد التي قدمتها أشعر فيها بأن عرب السويركي يشبهني كثيرا، وفي الحقيقة معظم الشخصيات التي قدمتها في أعمالي الفنية السابقة يشبهونني في بعض الأمور سواء شخصية الخديوي وجابر الكوماندا».

وتابع العوضي حديثه عن الشخصيات التي قدمها من قبل: «فيما عدا شخصية هشام العشماوي في مسلسل الاختيار فهو بعيد عني تمامًا، وشخصية بكر الإسكندراني في فيلم الإسكندراني أيضا لا يشبهني لأنني شخص مطيع لوالدي بشكل كبير وأقدره وهو كان عكس ذلك، وكذلك شخصية بورسلي فهيا أيضا لا تشبهني».

يُذكر أنَّ مسلسل حق عرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد العوضي ودينا فؤاد ووفاء عامر ورياض الخولي وأحمد عبدالله وإبراهيم السمان وكارولين عزمي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.