قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.. صراعات وجريمة قتل

تشهد إحدى المناطق الشعبية أحداثًا مشوقة ومثيرة تحيط بـ«عرب السيوركي» الذي يواجه العديد من الأزمات والمشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث من خلال قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي.

قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي

تدور قصة مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي والذي يجسد شخصية «عرب السيوركي» عن رحلة بحثه عن قاتل والده، ويذهب للعمل في إحدى مصانع الأخشاب التي يمتلكها رياض الخولي خلال الأحداث فيجد نفسه في صراعات وتصادمات مع وليد فواز الذي أصابه بعاهة مستديمة في الماضي وعلى إثرها فقد عينه، وتتصاعد الأحداث في إطار من الإثارة والتشويق.

أبطال مسلسل حق عرب

ومن أبطال مسلسل حق عرب الفنان أحمد العوضي ورياض الخولي ووفاء عامر ودينا فؤاد وأحمد عبدالله محمود وكوكبة من نجوم الفن كما انه يحمل توقيع المخرج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.

قنوات العرض

ويعرض مسلسل حق عرب في رمضان 2024 على شاشة قنوات on وon دراما، ومنصة watch it الإلكترونية، وتدور أحداثه في إطار شعبي، ويقوم بغناء تتر المسلسل المطرب الشعبي أحمد شيبة.