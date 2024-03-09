ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الرمضاني المقبل 2024، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الدرامية الثرية، بموضوعات مختلفة ما بين التاريخي والاجتماعي والشبابي والشعبي، ولعل من أبرزها مسلسل حق عرب من بطولة الفنان أحمد العوضي.

أبرز 10 معلومات عن مسلسل حق عرب

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، قبل انطلاق عرضه.

1- يعد مسلسل حق عرب البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد العوضي في الموسم الرمضاني، والذي يأتي بعد نجاحه الكبير في أولى بطولاته السينمائية من خلال فيلم الإسكندراني.

2- يواصل الفنان أحمد العوضي تميزه، من خلال وضع بصمته الخاصة في أعماله ويقدم للجمهور «لزمات» جديدة في مسلسل حق عرب من بينها وحدوا الواحد، تشكر منرحمش، والتي يقدمها من خلال شخصية «عرب السويركي».

3- تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي أكشن تشويقي، في رحلة الصراع بين الخير والشر، خلال 30 حلقة مليئة بالصراعات ويتخللها جوانب إنسانية.

أحداث مسلسل حق عرب

4- يقدم الفنان أحمد العوضي خلال أحداث مسلسل حق عرب عدد كبير من مشاهد الأكشن بنفسه، دون أن يستعين بدوبلير لتلك المشاهد، للحفاظ على الثقة بينه وبين جمهوره.

5- جرى تصوير عدة مشاهد من المسلسل في مناطق أثرية بالقاهرة القديمة، من بينها شارع المعز ومنطقة الجمالية.

6- يعرض مسلسل حق عرب على شاشة قناة ON، إلى جانب منصة Watch it.

7- تقدم الفنانة دينا فؤاد البطولة النسائية أمام الفنان أحمد العوضي، خلال الأحداث، في التعاون الرابع لهما بعد مسلسل الدالي، اللي مالوش كبير، والاختيار1.

8- مسلسل حق عرب من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، واللذان يتعاونان لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي.

9- يضم المسلسل عددًا من الأبطال من بينهم الفنانة وفاء عامر، رياض الخولي، كارولين عزمي، وليد فواز.

10- حققت الأغنية الدعائية لمسلسل حق عرب 100 ألف مشاهدة، في أول 24 ساعة من طرحها، والتي روج لها الفنان أحمد العوضي قائلاً: «وحد الواحد طرش من مسلسل حق عرب».