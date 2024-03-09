أحمد العوضي يعلن عن مسابقة جديدة بجوائز قيمتها 1.5 مليون جنيه (فيديو)

كشف الفنان أحمد العوضي، عن تفاصيل مسابقة جديدة، خلال شهر رمضان الكريم، أطلقها، منذ قليل، بجوائز قيمتها 1.5 مليون جنيه.

تفاصيل مسابقة أحمد العوضي الجديدة

وأعلن «العوضي»، عن المسابقة، بنشره فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كل سنة وانتم طيبين، وواحشني وصباح الفل على كل أخواتي، وشهر رمضان كريم عليكم، وبجد حابب أشكر كل أخواتي على ثقتهم فيّا، الحمد لله تيزر المسلسل حقق 8 ملايين مشاهدة، والبرومو حقق 7 ونصف مليون، ألف شكر، وأنتم أخواتي».

وتابع: «أنا النهاردة جاي أقول كم تفاصيل المسابقة الجديدة، وهي مسابقة في رمضان بمليون ونصف، كل يوم هعمل مسابقة هيبقي جائزتها 50 ألف هيفوز بها 10 أشخاص كل واحد هياخد 10 الآف جنيه، وهعملها لمدة 20 يوما، يعني في 100 واحد هيفوز، وهوقف يوم 20، عشان يوم 30 هسأل سؤال أيه اللي هيحصل في الحلقة الأخيرة، ودي هتبقي جائزتها نص مليون جنيه، ودي أقل حاجة هقدمها لكم على كل اللي بتعملوه معايا».

مسلسل حق عرب

مسلسل حق عرب يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران.