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«راعي مصر» توزع سلعا غذائية على 500 أسرة من الأولى بالرعاية في 6 محافظات

كتب:

يسرا البسيوني
03:31 م | الأحد 10 مارس 2024
السلع الغذائية

السلع الغذائية

وزّعت مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، سلعا غذائية ولحوم ودواجن على المواطنين الأولى بالرعاية في 6 محافظات، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم. 

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم، أنها قامت بتوزيع هذه السلع على 500 أسرة في محافظات (القاهرة - المنيا - أسيوط - سوهاج - الأقصر - أسوان)، وذلك من منطلق حرصها على دعم الأسرة الفقيرة، وتوفير احتياجاتهم الأساسية في هذه المناسبات.

يأتي ذلك في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لخدمة الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا بجميع محافظات الجمهورية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واهتمام المؤسسة بالمواطنين الأكثر فقرا في كل محافظات الجمهورية.

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بقلم يسرا البسيوني