محافظ مطروح يفتتح معرض «رمضان يجمعنا» لبيع السلع الغذائية والصناعات اليدوية

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال تنظيم معرض «رمضان يجمعنا»، الذي تنظمه الإدارة العامة للسياحة بالتعاون مع وحدة «أيادي مصر»، بمطروح، لبيع المنتجات الرمضانية من مواد غذائية ومستلزمات ديكورية وزينة رمضان، بحضور محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بالمحافظة، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مرسى مطروح ومديري الإدارات المعنية.

موعد معرض رمضان يجمعنا

وقال محافظ مطروح، اليوم، إن المعرض يضم منتجات منها السلع الغذائية ومنتجات أخرى، مُتنوعة للشباب والفتيات، ويعقد في الفترة من 7 حتى 11 مارس الجاري، بحديقة الغزالة أمام ديوان عام محافظة مطروح.

عرض السلع بأسعار مخفضة

وأكد مدير عام السياحة بمحافظة مطروح أن المعرض مفتوح طوال الفترة من 9 صباحا حتى الـ10 مساءً أمام جموع المواطنين، لعرض منتجاته للمواطنين بأسعار مُخفضة، بمشاركة عدد كبير من العارضين بإجمالي 40 عارضا مع فتح الباب لاستقبال مزيد من العارضين والتواصل مع المهندسة إيمان عبد الغنى منسق وحدة أيادي مصر لحجز مساحة عرض مجانية.

جودة منتجات المعرض

وأشاد محافظ مطروح بمنتجات المعرض وجودتها مع أهمية الإعلان عنه لتحقيق مزيد من الترويج والتسويق الجيد لمنتجات المعرض لتحقيق عائد اقتصادي للمشاركين.

التدريب على صنع الفوانيس

وأوضح مدير عام السياحة، أن هناك تعاونا مع حزب حماة وطن في إعداد دورة تدريبية لعدد من العارضين في التدريب على صنع فوانيس رمضان وبعض المستلزمات المشاركة في المعرض.