موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب بطولة صبا مبارك

أعلنت منصة watch it موعد عرض مسلسل لحظة غضب، والتي تقدمه الفنانة صبا مبارك في السباق الرمضاني لعام 2024، والذي تنطلق أولى حلقاته مساء اليوم الأحد.

موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل لحظة غضب

وكشفت منصة watch it أن عرض أول حلقة من مسلسل لحظة غضب تنطلق مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة الحادية عشر مساء عبر المنصة.

مسلسل لحظة غضب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم صبا مبارك ومحمد شاهين وسارة عبد الرحمن ومحمد عبد الرحمن وناردين فرج وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار.